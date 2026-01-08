Florenzi rivela: “Gabbia ora un pilastro, ma prima chiedeva permesso anche per andare in bagno. Ha qualcosa delle vecchie generazioni”

Nell'ultima puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, è stato ospite l'ex terzino rossonero Alessandro Florenzi che, tra le varie tematiche, ha parlato della sua esperienza al Milan. Queste le sue parole:

Come può finire un ciclo come quello ? "Sono stati 5 anni importanti, con lo stesso allenatore, un ciclo importante. È come una fiamma che si spegne. O si è bravi da entrambi i lati a riaccenderla oppure scema. Tante volte mi fermavo e mi fermo tutt'ora, ci parlo tutt'ora con Rafa, anche con Theo mi fermavo tanto a parlare. Con Gabbia, soprattutto gli anni dopo. Adesso è diventato un pilastro del Milan, ma ti assicuro che prima chiedeva permesso anche per andare al bagno. Gli voglio bene come se fosse mio fratello, sono orgoglioso di quello che sta facendo e di quello che sta portando al Milan perchè lui lo vedo come un continuo che ha preso un qualcosa dalle vecchie generazioni"