Adani duro contro gli arbitri: ”Non capiscono che sport stanno arbitrando”
Lele Adani, ex calciatore della Fiorentina e anche della Nazionale, ha parlato alla Domenica Sportiva della situazione degli arbitri e dei continui grossolani errori che vengono commessi tra VAR e decisioni di campo. Proprio per questo motivo, Adani si è espresso così duramente contro la classe arbitrale:
"Voglio andare deciso, non capiscono di calcio e non imparano il calcio, non lo imparano e lo peggiorano. Non riescono a capire cosa sia un duello. Vi ho detto un mese fa, ragazzi ricordatevi, senza scherzare, vi ho fatto una domanda: facciamo rispondere a loro, quale sport l'arbitraggio condizona i movimenti dello sport stesso come nel calcio ? In nessun'altro sport, lo hanno cambiato. Vuol dire non capire che sport stanno arbitrando, non stanno capendo che sport e che gesti tecnici, atletici, attitudinali, che rappresenta questo sport, non li stanno capendo e non comprendono il gioco del calcio. E poi fanno i disastri"
