Arizala, ex obiettivo del Milan, ha firmato con l'Udinese un contratto fino al 30 giugno 2030
(ANSA) - UDINE, 06 GEN - Juan David Arizala è un nuovo giocatore bianconero. Arriva a titolo definitivo dall'Independiente di Medellin ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Lo ha annunciato il Club friulano sui propri canali ufficiali. Arizala, 20 anni compiuti a ottobre 2005, esterno mancino colombiano, è cresciuto nel settore giovanile dell'Independiente di Medellin, con cui ha debuttato in prima squadra nel 2023, accumulando in totale 54 presenze con 3 gol tra campionato, coppe nazionali e competizioni continentali.
Vanta anche 22 presenze con un gol segnato con la Colombia under 20, con cui ha disputato, pochi mesi fa, da protagonista, il mondiale di categoria. Indosserà la maglia numero 20. (ANSA).
Pubblicità
News
Le più lette
2 Vlahovic al Milan con contratto da 8 milioni? La versione di Moretto: "Il Milan non sfora certi parametri"
4 LIVE MN - Allegri: "Quota Champions a 74 punti, per lo scudetto 86-88 punti. Nkunku non convocato"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
MN - Rinnovo Maignan: confermato lo stato avanzato della trattava. Cifre, dettagli e cosa manca per la firma
4 gare in 10 giorni: Allegri e un turnover "obbligato". Ma in alcuni reparti la coperta è davvero corta...
live mnLIVE MN - Allegri: "Quota Champions a 74 punti, per lo scudetto 86-88 punti. Nkunku non convocato"
Pietro MazzaraSedici risultati utili consecutivi e c'è chi pensa all'estetica: godetevi il Milan. Riparliamo di Bartesaghi (tre mesi dopo)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com