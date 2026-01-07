Arizala, ex obiettivo del Milan, ha firmato con l'Udinese un contratto fino al 30 giugno 2030

vedi letture

(ANSA) - UDINE, 06 GEN - Juan David Arizala è un nuovo giocatore bianconero. Arriva a titolo definitivo dall'Independiente di Medellin ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Lo ha annunciato il Club friulano sui propri canali ufficiali. Arizala, 20 anni compiuti a ottobre 2005, esterno mancino colombiano, è cresciuto nel settore giovanile dell'Independiente di Medellin, con cui ha debuttato in prima squadra nel 2023, accumulando in totale 54 presenze con 3 gol tra campionato, coppe nazionali e competizioni continentali.

Vanta anche 22 presenze con un gol segnato con la Colombia under 20, con cui ha disputato, pochi mesi fa, da protagonista, il mondiale di categoria. Indosserà la maglia numero 20. (ANSA).