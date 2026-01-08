Comotto, il 2008 che non sente l'età: lo Spezia (e il Milan, da lontano) se lo gode

Nel calcio dei grandi Christian Comotto si muove già sorprendentemente bene. Il centrocampista, classe 2008, di proprietà del Milan e in prestito allo Spezia, è oggi l'unico 17enne ad aver collezionato cosaì tanti minuti in Serie B nelle ultime stagioni (232'), un dato che cerigica la portata del suo impatto e talento.

Minuti che pesano: fiducia vera in un campionato da "grandi"

Quello di Comotto sarà anche un percorso fatto di apparizione sporadiche, ma dietro ogni singolo minuto in campo c'è una fiducia concreta nei suoi confronti. Lo Spezia, piano piano, lo sta inserendo stabilmente nelle rotazioni, affidandogli minuti pesanti in un campionato duro, fisico e altamente tattico come la Serie B. Per un ragazzo così giovane, reggere ritmi e responsabilità della cadetteria è una prova di maturità rara, che Comotto sta comunque affrontando con ordine, personalità e una sorprendente continuità di rendimento.

Dal vivaio del Milan alla Serie B: maturità precoce e prospettiva futura

Cresciuto nel vivaio del Milan, dove ha già dimostrato qualità tecniche e intelligenza calcistica fuori dal comune, Comotto sta confermando tra i professionisti il suo percorso di crescita. Visione di gioco, pulizia tecnica e capacità di stare dentro la partita lo rendono un profilo già piuttosto credibile. Lo Spezia se lo gode nel presente, mentre il Milan lo osserva conattenzione in vista del futuro, perché Comotto non è solo una promessa, ma un 2008 che non sente l'età.