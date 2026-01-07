La Lazio ha trovato il sostituto di Castellanos: è un 2003 del Salisburgo

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - La Lazio è pronta a mettere a segno il primo colpo del suo mercato invernale. Il club biancoceleste, infatti, ha trovato l'accordo con il Salisburgo per l'attaccante serbo Petar Ratkov, che sarà quindi il sostituto di Castellanos, volato in direzione West Ham. Rimangono da limare gli ultimi dettagli, poi il classe 2003 sarà pronto per sbarcare a Roma per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con la società biancoceleste per mettersi poi a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. (ANSA).