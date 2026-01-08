Florenzi su Leao: “Fa cose che ho visto fare a grandi personaggi. Spero sappia quanto è forte”

Nell'ultima puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, è stato ospite l'ex terzino rossonero Alessandro Florenzi che, tra le varie tematiche, ha parlato della sua esperienza al Milan. In merito a Rafa Leao, arrivato giovanissimo al Milan e diventato assoluto protagonista con la ciliegina sulla torta dello scudetto vinto da super protagonista, queste sono state le sue parole:

Come lo vedi Leao ? "Per me è fortissimo però siamo sempre li a dire che è lui che lo deve capire. Spero che lo capisca presto o che l'abbia capito perchè non si può più dire che si deve aspettare. Quindi diventa complicato. Quello che ho visto fare a lui l'ho visto fare a grandi personaggi in grandi squadre. Oggi ci sono tante distrazioni fuori dal campo, ma ormai fanno parte di noi. A me ad esempio non aiutava il cellulare prima della partita perchè non riuscivo subito a entrare in partita, ma ognuno è diverso. Poi c'è sempre il discorso del dono."