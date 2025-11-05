Turci su Maignan: "Si sta vedendo un portiere molto più solido dal punto di vista tecnico rispetto agli anni passati"

L'ex estremo difensore ed oggi preparatore dei portieri, Luigi Turci, ai microfoni TuttoMercatoWeb.com, ha parlato così della corsa scudetto: "Tante squadre possono sperare. L'Inter sembrava in difficoltà, si è ripresa ed è tornata li. II Napoli dopo la batosta della Champions è rinato dalle ceneri come una fenice battendo 3-1 l'Inter. La Juve rimane temibile, ora ha un allenatore di ancora più grande esperienza e che ha già vinto. La Roma secondo me è la grande sorpresa: ha perso con il Milan, ma abbiamo visto in che modo. II Milan ha avuto uno shock con la Cremonese alla prima, ma si è ripreso alla grandissima ed è lì a lottare".

Turci ha poi detto la sua anche su Mike Maignan, decisivo domenica in Milan-Roma con il rigore parato a Dybala: "Gli addetti ai lavori conoscono bene le qualità di questo atleta. Si vede per me che sta lavorando in maniera più accurata, selettiva, curando i dettagli. Una cosa per me fondamentale. Secondo me si sta vedendo un portiere molto più solido dal punto di vista tecnico rispetto agli anni passati".

