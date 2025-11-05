Viviano: "Giocasse sempre al top, Leao sarebbe 10 e capitano del Real Madrid”

Come succede ormai ad ogni fine partita ds qui fino a parecchi anni addietro, uno dei temi più discussi è stato quello di Rafa Leao e della sua prestazione contro la Roma, con l'assist a Pavlovic che ha di fatto portato i 3 punti ai rossoneri. Se ci sarà qualcuno che sarà sempre insoddisfatto e avrà sempre da ridire sulle prestazioni del portogehse, al contrario Viviano, ex portiere di Sampdoria, Fiorentina e tante altre, si è espresso così in merito alla prestazione e a dove può migliorare il numero 10 del Milan. Queste le sue parole:

“Leao è altalenante sennò giocava sulla luna, quello che deve fare Leao è migliorare le sue pause che avrà sempre, perchè il Leao al massimo della forma non è che gioca al Real Madrid, fa il capitano, il 10 perchè quando parte in quella maniera è devastante. Però uno non può strappare sempre in quella maniera, due non è un calciatore tecnicamente pulitissimo, hai visto quando ha provato a calciare con la palla che rimbalzava, tra un po’ finiva in fallo laterale, lui lavora di transizione e ha delle pause. Quello che riuscirà a fare sicuramente Allegri è migliorare le sue pause”.