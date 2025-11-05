Cassano schietto: “Allegri è furbo. Il Milan non meritava di vincere”

Durante l'ultima puntata del podcast di Adani, Ventola e Cassano, proprio l'ex fantasista di Milan, Inter e molte altre, ha nuovamente attaccato Allegri per la sua, come definisce, furbizia, e per il fatto che il Milan ha giocato una partita difensivista sperando in un contropiede per rispolvera. Questo il suo commento:

“Allegri è furbo, perchè c’è stato il goal e l’occasione di Fofana. Per 45 minuti è stata fatta la partita dalla Roma, non posso pensare che con 2 contropiede ti devo regalare 10 minuti. Il primo tempo è stato fatto dalla Roma e la Roma doveva essere in vantaggio. Poi un’uscita sbagliata, Leao fa una gran giocata in velocità, mette la palla dietro e Pavlovic, non lo so perchè o per come, però ci va spesso, fa goal. Poi ci sono stati i 15 minuti del secondo tempo che la Roma è entrata addormentata e il Milan ha avuto 2 contropiede, un calcio d’angolo con Nkunku. Ma la domanda è se io faccio 70 minuti ad altissimo livello dove io comando la partita, dove il primo tempo potevo andare in vantaggio di 2 goal, il secondo la Roma ha avuto l’occasione clamorosa del rigore. Allora io non posso pensare che la Roma ha giocato solo 35 minuti e tutti quanti scrivono questo. La roma non meritava di perdere, il Milan gioca solo in contropiede. Non meritava di vincere”.