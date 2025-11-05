L'ex calciatore del Milan Donadoni ha firmato con lo Spezia fino al 2026

(ANSA) - GENOVA, 04 NOV - Roberto Donadoni ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con lo Spezia. Il club ligure ha anche ufficializzato la separazione da Luca D'Angelo, che la scorsa stagione aveva guidato la squadra a un passo dal ritorno in serie A. "Gli sono molto grato per tutto il lavoro che insieme al suo staff ha svolto qui alla Spezia e ci tengo a sottolinearlo, perché le grandi emozioni vissute nella stagione scorsa sono ancora dentro ciascuno di noi - ha detto di D'Angelo il proprietario del club, Thomas Roberts -. Oggi però dobbiamo fare i conti con una situazione diametralmente opposta e dopo attente valutazioni abbiamo deciso per un cambio alla guida tecnica. Intendo dunque dare il mio personale benvenuto a Roberto Donadoni, che non ha certo bisogno di presentazioni. Non vedo l'ora di poter lavorare con lui sia sul campo sia in modo più ampio, in tutte le nostre operazioni calcistiche".

Donadoni ha già condotto il primo allenamento della nuova avventura, che lo riporta su una panchina italiana dopo sette anni. "Era giunto il momento di intraprendere un nuovo percorso - dice il presidente spezzino, Charlie Stillitano -. Siamo entusiasti di accogliere un allenatore di prim'ordine come Donadoni, una personalità di spicco del calcio italiano riconosciuta in tutto il mondo e un tecnico di grande esperienza. Siamo sicuri saprà trasmettere rinnovata energia e determinazione per raggiungere gli obiettivi che tutti noi auspichiamo e in primis risollevare una situazione difficile che nessuno merita, a partire dai nostri tifosi". Lo Spezia è ultimo in serie B con sette punti in undici partite. (ANSA).