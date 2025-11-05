Alle 15:30 avranno inizio i funerali a Udine di Giovanni Galeone

(ANSA) - UDINE, 04 NOV - Si terranno domani pomeriggio nel Duomo di Udine i funerali di Giovanni Galeone, ex calciatore ed ex allenatore scomparso domenica a 84 anni. Il Comune ha fatto sapere che non proclamerà il lutto cittadino, ma sarà presente alle esequie con il sindaco e il gonfalone della città. A rendere omaggio a Galeone sarà anche una delegazione del Comune di Pescara, città dove invece il sindaco, Carlo Masci, ha proclamato il lutto cittadino dalle 15.30, ora prevista per l'inizio della cerimonia, alle 17.30.

Nato a Napoli, Galeone è stato allenatore di Udinese, Pescara, Perugia, Napoli, Como, Spal ed Ancona, protagonista di quattro promozioni in Serie A e maestro per molti tecnici come Massimiliano Allegri, che lo ha sempre indicato come punto di riferimento. (ANSA).