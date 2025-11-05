San Siro a Milan e Inter è il primo passo verso il nuovo stadio. Il ruolo di Scaroni e di RedBird

Quella di oggi è una giornata storica per la città di Milano e anche per Milan e Inter: i due club e il Comune hanno infatti firmato il contratto di compravendita dello stadio di San Siro e delle zone circostanti che ora è di proprietà delle due società milanesi. Si tratta di un primo passo verso la costruzione del nuovo impianto, la strada è ancora lunga, ma l'atto di acquisto apre un nuovo capitolo nella storia di rossoneri e nerazzurri, dei tifosi e della città di Milano.

È stato un percorso complesso, condiviso con l’Inter, che si è concluso positivamente grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale e al dialogo costante con il sindaco Giuseppe Sala. Un ruolo importante in questa vicenda lo ha avuto Paolo Scaroni, presidente del club di via Aldo Rossi che da anni si sta occupando della questione del nuovo stadio. Fondamentale anche il lavoro di RedBird che vanta una grande esperienza nello sviluppo di infrastrutture sportive di livello mondiale. Questo importante investimento dimostra visione e un impegno di lungo periodo nel Milan.

