MN - Pulisic verso la permanenza a Milanello durante la sosta per le nazionali

Oggi alle 14:00News
di Niccolò Crespi
fonte Pietro Mazzara

Come riportato dalla redazione di MilanNews.it, Christian Pulisic quasi sicuramente non andrà con gli USA durante la sosta per le nazionali. Inoltre, il numero 11 rossonero  è infatti oggi tornato a lavorare in gruppo ed è quindi recuperato per la trasferta in casa del Parma, in programma sabato sera alle 20.45.

Questo è il programma dell'11^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 7

ore 20.45, Pisa-Cremonese

SABATO 8

ore 15, Como-Cagliari
ore 15, Lecce-Hellas Verona
ore 18, Juventus-Torino
ore 20.45, Parma-Milan

DOMENICA 9

ore 12.30, Atalanta-Sassuolo
ore 15, Bologna-Napoli
ore 15, Genoa-Fiorentina
ore 18, Roma-Udinese
ore 20.45, Inter-Lazio

Di Pietro Mazzara