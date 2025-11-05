MN - Gimenez effettuerà delle cure specifiche per risolvere il problema alla caviglia

Santiago Gimenez si ferma. Come riportato dalla redazione di MilanNews.it, il Bebote effettuerà delle cure per risolvere il problema alla caviglia. Verrà valutato successivamente in vista della ripresa dopo la sosta per le nazionali. Inoltre, durante la pausa per le nazionali si potrà capire se il messicano sarà guarito e quindi disponibile per tornare in campo in vista del derby contro l'Inter.

Sin qui, l'attaccante messicano è stato sicuramente una delle note altalenanti di questo inizio di stagione. Massimiliano Allegri lo ha difeso gli ha dato fiducia in più di un'occasione perché consapevole delle qualità dell'attaccante. Il suo rendimento, però, continua a non essere all'altezza delle aspettative. Un infortunio alla caviglia che dunque potrebbe aver compromesso l'efficacia e il livello delle sue prestazioni. Ma ora Santiago ha deciso di fermarsi per guarire.

Di Antonio Vitiello