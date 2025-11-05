Torino, Luongo: "Mi ispiro a Ricci. Mi piace la serenità che esprime in campo"

vedi letture

Andrea Luongo, centrocampista classe 2008 del Primavera del Torino attualmente impegnato in Qatar con l'Italia Under 17 nei Mondiali di categoria, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nella quale ha raccontato di ispirarsi a Samuele Ricci, ex capitano granata passato in estate al Milan. Ecco le sue parole:

"A chi mi ispiro? Sicuramente Ricci, quando era ancora al Toro è capitato che facessimo degli allenamenti con la prima squadra e ho sempre cercato di rubargli qualcosina. Lo ammiro, mi piace la serenità che esprime in campo. Un mio idolo da bambino? Mi piacciono i giocatori che fanno divertire, come Messi e Neymar. In Italia oltre a Ricci mi ispiro a Barella".

