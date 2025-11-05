Torino, Luongo: "Mi ispiro a Ricci. Mi piace la serenità che esprime in campo"

Torino, Luongo: "Mi ispiro a Ricci. Mi piace la serenità che esprime in campo"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:00News
di Enrico Ferrazzi

Andrea Luongo, centrocampista classe 2008 del Primavera del Torino attualmente impegnato in Qatar con l'Italia Under 17 nei Mondiali di categoria, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nella quale ha raccontato di ispirarsi a Samuele Ricci, ex capitano granata passato in estate al Milan. Ecco le sue parole: 

"A chi mi ispiro? Sicuramente Ricci, quando era ancora al Toro è capitato che facessimo degli allenamenti con la prima squadra e ho sempre cercato di rubargli qualcosina. Lo ammiro, mi piace la serenità che esprime in campo. Un mio idolo da bambino? Mi piacciono i giocatori che fanno divertire, come Messi e Neymar. In Italia oltre a Ricci mi ispiro a Barella".
 