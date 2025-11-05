ANSA: "Vendita San Siro, Procura indaga per turbativa d'asta"

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Sulla compravendita dello stadio di San Siro, per il quale è previsto oggi il rogito notarile, la Procura di Milano sta indagando per turbativa d'asta. Lo apprende l'ANSA. Proprio questa mattina è stato sentito dai pm Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi il promoter Claudio Trotta, tra i fondatori del comitato Sì Meazza. In una lettera aperta al sindaco, Trotta aveva rivelato che insieme ad altri operatori dello spettacolo dal vivo avrebbe voluto fare una offerta per lo stadio ma che era stato impossibile partecipare al bando del Comune per le tempistiche troppo strette. (ANSA).