Adani: “Nei primi anni alla Juve Allegri mi divertiva. Quest’anno credo in lui”

In commento alla partita vinta 1-0 dai rossoneri nei confronti della Roma, Lele Adani ha commentato il big match e ha parlato di Max Allegri. Come è ben noto, per sua stessa confessione, negli ultimi anni alla Juve l'ex difensore della Fiorentina lo aveva criticato molto per il suo modo di mettere la squadra in campo e di preparare la partita, accusandolo di essere troppo rinunciatario nel gioco e specultatore. Per far capire però che è un opinione in merito alla sua proposta di gioco e non una presa di posizione contro l'uomo Allegri, Adani ricorda i primi anni alla Juventus in cui il gioco dei bianconeri era spumeggiante e bello da vedere, e quest'anno, fin dalla firma, ha dichiarato di dare fiducia all'allenatore che per il momento sta abbastanza ripagando le sue aspettative. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

“Io su Allegri sono stato sempre abbastanza diretto, io ho fatto delle differenze. Per me c’è l’Allegri che c’era alla Juve, questo Allegri a cui io ho dato fiducia a Luglio e lo accompagno nella fiducia. Milan Roma poteva finire 1-1 ma può fare anche 3-4 goal il Milan. Per me Allegri, dove non ha fatto poco o nulla di buono è stato nel suo ritorno alla Juve. Nei tre anni dove è tornato alla Juve non ha fatto bene, non è stato competitivo per la vittoria. Ma nei primi anni la Juventus giocava davvero bene, era molto forte ma quando vedevo le partite mi divertivo”.