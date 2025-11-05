Buffon: “Allegri ha una qualità che in pochi hanno. Vi racconto quella volta in cui rischiava l’esonero…”

Buffon: “Allegri ha una qualità che in pochi hanno. Vi racconto quella volta in cui rischiava l’esonero…”MilanNews.it
© foto di Federico Serra
Oggi alle 12:30News
di Andrea La Manna

Ospite d'eccezione al podcast Viva el Futbol, Gigi Buffon ha trascorso alcuni dei momenti più importanti e curiosi della sua carriera e ha parlato anche del report cono Max Allegri, essendo stato suo allenatore per molti anni alla Juventus. In merito a questo poi, il portiere campione del mondo ha parlato del big match vinto dai rossoneri contro la Roma e ha analizzato come dopo i primi 30 minuti di dominio giallorosso, l'allenatore del Milan è stato abile nel apporre delle modifiche tattiche immediate che sono risultate pertinenti e decisive. Queste le parole di Buffon: 

“Contro la Roma è stato bravo a cambiare tatticamente dopo 30 minuti e per dire che è uno che la partita la legge molto bene sul campo. È una cosa che non tutti sanno fare, magari anche gli allenatori più bravi, magari in campo non hanno quella velocità e lucidità di cambiare immediatamente e porre rimedio a delle falle, lui invece ce l’ha ed è un merito. Alla Juve c’è stato un momento di crisi, c’era un dentro o fuori che lui poteva andare a casa, giochiamo contro la Lazio e mette 4 punte, gioca con Mandzukic e fa il 4-2-4. Uno dice ti giochi la vita questa giornata e ti inventi questa cosa. Poi vincemmo 2-0. Lui è sicuramente ha coraggio e non è una cosa da tutti. Questi sono dei meriti che vanno riconosciuti”.