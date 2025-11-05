Buffon: “Allegri ha una qualità che in pochi hanno. Vi racconto quella volta in cui rischiava l’esonero…”

Ospite d'eccezione al podcast Viva el Futbol, Gigi Buffon ha trascorso alcuni dei momenti più importanti e curiosi della sua carriera e ha parlato anche del report cono Max Allegri, essendo stato suo allenatore per molti anni alla Juventus. In merito a questo poi, il portiere campione del mondo ha parlato del big match vinto dai rossoneri contro la Roma e ha analizzato come dopo i primi 30 minuti di dominio giallorosso, l'allenatore del Milan è stato abile nel apporre delle modifiche tattiche immediate che sono risultate pertinenti e decisive. Queste le parole di Buffon:

“Contro la Roma è stato bravo a cambiare tatticamente dopo 30 minuti e per dire che è uno che la partita la legge molto bene sul campo. È una cosa che non tutti sanno fare, magari anche gli allenatori più bravi, magari in campo non hanno quella velocità e lucidità di cambiare immediatamente e porre rimedio a delle falle, lui invece ce l’ha ed è un merito. Alla Juve c’è stato un momento di crisi, c’era un dentro o fuori che lui poteva andare a casa, giochiamo contro la Lazio e mette 4 punte, gioca con Mandzukic e fa il 4-2-4. Uno dice ti giochi la vita questa giornata e ti inventi questa cosa. Poi vincemmo 2-0. Lui è sicuramente ha coraggio e non è una cosa da tutti. Questi sono dei meriti che vanno riconosciuti”.