Biasin: "In Milan-Roma abbiamo assistito a un piccolo capolavoro firmato Allegri"

vedi letture

Fabrizio Biasin, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così di Milan-Roma: "In Milan-Roma 1-0 abbiamo assistito a un piccolo capolavoro firmato Massimiliano Allegri, bravissimo a trasmettere alla squadra la sua capacità di “capire” le partite.

Ha sofferto all’inizio, ha colpito sui rari difetti dei giallorossi, ha alzato il ritmo a inizio secondo tempo, ha tamponato all’occorrenza e, sul rigore, ha avuto anche una giusta dose di buona sorte, da sempre prerogativa dei grandi".