Sabatini: “Nella lettura della partita Allegri è il migliore”

L'avvio di partita di Milan-Roma ha visto i giallorossi dominare per i primi 30 minuti la squadra di Allegri che faceva fatica a tenere e far girare la palla e sopratto ad uscire dalla propria metà campo. Sono state diverse le occasioni per la Roma di passare in vantaggio, sopratutto quelle di Ndicka di testa e quella di Dybala di esterno sinistro, tiro uscito non di molto dall'incrocio dei pali. Sembrava potesse continuare fino a fine del primo tempo il predominio romanista fino a quando però Allegri opta per un cambio tattico e abbassa Bartesaghi tenendolo più bloccato dietro. Da qui è sceso in campo tutto un altro Milan che nel giro di poco trova il goal del vantaggio. In merito a questo si è espresso Sandro Sabatini che ha commentato così la scelta tattica di Max Allegri:

“A un certo punto dopo mezz’ora Allegri cambia, si mette a 4, mette dietro Bartesaghi e il Milan domina l’ultimo quarto d’ora del primo tempo e il primo quarto d’ora del secondo tempo, così è stato, mezz’ora di Roma e mezz’ora di Milan e poi l’ultima mezz’ora si sono presi un po’ a schiaffi. Questo per dire che nella lettura della partita Allegri è il migliore. In quel momento credo che, ok il rigore sbagliato da Dybala o parato da Maignan, però poi alla fine chiudiamo tutto, guardiamo le occasioni da goal, il Milan ne ha avute molto di più della Roma”.