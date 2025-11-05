Due brutti infortuni nel Psg che ha perso in casa contro il Bayern Monaco

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - La sconfitta interna del Paris Saint Germain per mano del Bayern Monaco e il successo di un Liverpool considerato i crisi sul Real Madrid spiccano tra i risultati del mercoledì in Champions League, peraltro nelle sfide più attese. I campioni in carica, finora imbattuti, sono stati beffati in casa dal Bayern, che è a punteggio pieno dopo quattro giornate e col 2-1 al Parigi ha inanellato la 16/a vittoria consecutiva. La squadra inglese si è imposta 1-0 sulla formazione dell'ex Xabi Alonso, risultato che le sta anche stretto vista la mole di occasioni costruite. Al Parco dei Principi, le reti dei tedeschi sono state realizzate da Luis Diaz nella prima mezz'ora di gara, la seconda frutto di un errore di Marquinhos che si è fatto soffiare il pallone dall'attaccante in maniera maldestra. Troppo tardi è arrivato il gol di Joao Neves, nella ripresa, anche se il Bayern l'ha giocata tutta in dieci per l'espulsione dello stesso Luis Diaz per un brutto fallo su Hakimi poco prima dell'intervallo. Il difensore si è infortunato ad una caviglia ed è dovuto uscire, così come al 25' era successo ad Ousmane Dembélé.

Un'assenza che ha pesato, dato che nonostante l'assedio alla sua porta, Neuer ha capitolato una volta sola. Ad Anfield Road, il Liverpool ha regalato ai suoi tifosi un successo di prestigio, e inatteso, infliggendo al Real Madrid il primo dispiacere in questa Champions. I Reds erano reduci da sei sconfitte nelle ultime otto partite e i timori di un altro ko erano fondati, visto anche l'avversario, ma sono invece riusciti a dominare la partita, obbligando Courtois agli straordinari. Il portiere belga è stato infine battuto da un colpo di testa ravvicinato di Mac Allister poco dopo il 15' della ripresa. Poco brillanti sono stati invece per il Real Mbappé, Bellingham e Vinicius, ben controllati dalla difesa di casa. (ANSA).