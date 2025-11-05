Borghi: “Alla difesa del Milan vanno solo riscontri positivi"

In commento all'ultima partita giocata dai rossoneri contro la Roma, vinta per 1-0 grazie al goal di Pavlovic segnato al 38' del primo tempo, il giornalista e telecronista Stefano Borghi è intervenuto sul suo canale YouTube e ha parlato così della vittoria della squadra di mister Allegri:

“Dopo il primo goal la partita è completamente cambiata, il goal arriva al 39’ del primo tempo, e nel quarto d’ora ma forse anche nei 20 minuti a cavallo dell’intervallo, fino al 60’, il Milan è un fiume in piena, crea tantissime occasioni, Svilar fa delle parate incredibili, c’è il tiro di Ricci, ci sono due occasioni neanche grosse per Fofana, c’è quel palo di Nkunku, per cui la partita sembrava completamente ribaltata. Poi si +è arrivata in una seconda parte di secondo tempo più equilibrata ma sempre godibile. C’è stata un’alternanza, occasioni da entrambe le parti, ma il Milan l’ha gestita bene. L’ha gestita bene anche dopo i cambi della Roma. Maignan, insieme a Leao, è stato l’uomo della partita, non solo per il rigore parto ma anche per la leadership, per la sicurezza che ha dato".

Sulla difesa: “Si è comportata bene, Pavlovic ha segnato, Gabbia ha fatto una partita seria e precisa, De Winter forse quello che mi è piaciuto meno, però alla difesa del Milan vanno solo riscontri positivi, anche perchè poi Allegri ha aggiustato alcune cose, ha assicurato di più le fasce bloccando Bartesaghi, anche Allegri con la sua mano ci ha messo del suo”.