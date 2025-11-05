Turci: "II Milan ha avuto uno shock con la Cremonese alla prima, ma si è ripreso alla grandissima ed è lì a lottare per lo scudetto"

L'ex estremo difensore ed oggi preparatore dei portieri, Luigi Turci, ai microfoni TuttoMercatoWeb.com, ha parlato così della corsa scudetto: "Tante squadre possono sperare. L'Inter sembrava in difficoltà, si è ripresa ed è tornata li. II Napoli dopo la batosta della Champions è rinato dalle ceneri come una fenice battendo 3-1 l'Inter. La Juve rimane temibile, ora ha un allenatore di ancora più grande esperienza e che ha già vinto. La Roma secondo me è la grande sorpresa: ha perso con il Milan, ma abbiamo visto in che modo. II Milan ha avuto uno shock con la Cremonese alla prima, ma si è ripreso alla grandissima ed è lì a lottare".

Turci ha poi detto la sua anche su Mike Maignan, decisivo domenica in Milan-Roma con il rigore parato a Dybala: "Gli addetti ai lavori conoscono bene le qualità di questo atleta. Si vede per me che sta lavorando in maniera più accurata, selettiva, curando i dettagli. Una cosa per me fondamentale. Secondo me si sta vedendo un portiere molto più solido dal punto di vista tecnico rispetto agli anni passati".

