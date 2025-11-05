Acquisto San Siro: Milan e Inter sono dal notaio per il rogito

Secondo quanto riferisce Sky Sport sul suo sito, Milan e Inter sono dal notaio per il rogito per l'acquisto di San Siro e delle aree limitrofe dal Comune di Milano. A breve i due club firmeranno il contratto di compravendita e diventeranno a tutti gli effetti i nuovi proprietari dello stadio Meazza.

Sul sito del Comune di Milano è stato pubblicato il "Documento Descrittivo del Progetto del Nuovo Stadio di Milano per AC Milan e FC Internazionale" con il quale le due società hanno spiegato perchè hanno la necessità di avere un nuovo stadio: "Per un club calcistico moderno, disporre di uno stadio all’avanguardia non è più un’opzione, ma una condizione imprescindibile per garantire equilibrio finanziario, sostenibilità di lungo periodo e, di conseguenza, competitività sportiva. Un’infrastruttura adeguata consente di ampliare e diversificare le fonti di ricavo, migliorare l’esperienza dei tifosi, attrarre investimenti privati e valorizzare il brand del Club a livello internazionale. Lo stadio non è più soltanto il luogo della partita, ma il cuore pulsante di un ecosistema sociale, urbano ed economico, capace di generare valore ogni giorno dell’anno. Lo stadio G. Meazza, comunemente noto come San Siro, mostra oggi un livello di obsolescenza tale da comprometterne l’efficienza operativa e la competitività rispetto agli standard internazionali più avanzati. Costruito originariamente nel 1926 e soggetto a vari interventi nel tempo, non è più in grado di offrire un’esperienza adeguata alle aspettative di tifosi, atleti, artisti e stakeholder commerciali".