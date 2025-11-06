Saelemaekers: "Quando sono andato via mi sono messo in discussione. Allegri mi dà fiducia"

di Federico Calabrese

Alexis Saelemaekers ha parlato ai canali ufficiali del club, analizzando vari argomenti.

Sul gruppo.
"Penso che si vede sul campo, è veramente una famiglia. Anche quando le cose vanno meno bene, si vede che ognuno è pronto a sacrificarsi per l'altro e questa è una cosa bella. Io ho vissuto gruppi, ma questo qui è davvero unito. Sono fiero di farne parte".

La mentalità.
"Appena una partita la sbagliamo, pensiamo alla prossima. Questo reset ci fa andare avanti forti e uniti". 

Il nuovo ruolo?
"In questo modo avevo mosso i miei primi passi in Belgio, è un ruolo che mi piace tanto. Posso attaccate e difendere, mi sento utile per la squadra e questa è una cosa bella, come la fiducia che mi dà il mister, mi dà libertà anche di andare a centrocampo e muovermi tra le linee".

Il ritorno al Milan.
"Quando sono andato via mi sono messo in discussione, so che il Milan è tra i migliori club al mondo. Andare via per un'altra squadra significava che qualcosa non era andata bene. Ringrazio Bologna e Roma che mi hanno aiutato a crescere come persona e calciatore, ho avuto la fortuna di tornare qui nel posto in cui mi sento a casa. Ci sono stati tutti gli elementi, con il mister e il gruppo, per sentirmi bene. Oggi posso dimostrarlo sul campo. Due anni difficili lontano da casa, ma sono cresciuto dentro e fuori dal campo".

Le caratteristiche della squadra.
"Una caratteristica è la ripartenza, con le qualità che abbiamo. Tra Rafa e Pavlo, l'uomo tuttofare. Questa è una caratteristica bella, utilizziamo tutte le nostre forze".

Sulla sfida al Parma.
"Sarà una partita tosta, in casa danno il 100%. Quando giocano contro di noi, tutte le squadre vogliono fare bene. Sarà molto difficile, ma con la mentalità giusta - come fatto con la Roma - con un senso di sacrificio, penso che potremmo far qualcosa di bello".