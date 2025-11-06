Gimenez si gioca la permanenza: la sosta (e l'infortunio) come punto svolta

Per Santiago Gimenez si apre una fase cruciale. Gli ultimi mesi non sono stati all'altezza delle aspettative, ed è inevitabile che dentro al club cominci a crescere la sensazione che il futuro dell'attaccante messicano dipenda molto da ciò che riuscirà a mostrare in questi mesi prima di gennaio. Il rendimento deludente, le difficoltà nel tovare continujità e una fiducia che sembra essersi incrinata hanno sollevato più di un interrogativo: ma può Gimenez esse ancora il centravanti del Milan?

La sosta arriva forse nel momento giusto, quasi come se fosse una parentesi necessaria. Nel corso di questa Gimenez non solo dovrà riconquistare una forma fisica ottimale, ma dovrà soprattutto ricostruire la solidità mentale e la tenuta psicologica che sono venute un po' meno da quando è al Milan. Ngli ultimi tempo, infatti, è parso appesantito nelle scelte, meno lucido sotto porta ma soprattutto meno sereno nel modo di stare in campo, complice ovviamente il problema alla caviglia che gli ha dato più di qualche noia,

Il Milan si aspetta comunque una risposta chiara dal Bebote: un giocatori che torni a incidere, lotare, ma soprattutto segnare. I prossimi mesi saranno un esame, il più importante della carriera di Gimenez, perché si giocherà la permanenza in rossonero,