Non solo Pellegrino: tutti i nomi in lista per l'attacco del Milan

Il nome nuovo per l'attacco del Milan è quello di Mateo Pellegrino, classe 2001 del Parma che fino a questo momento in stagione ha messo a segno 2 reti, entrambe contro il Torino. L'argentino non sarebbe però l'unico nome sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare, che starebbe valutando altri 3 profili, già noti, due dall'estero ed uno dalla Serie A.

I due esteri sono Joaquin Panichelli dello Stasburgo, che in comune con Pellegrino ha l'altezza (1,90) e la Nazionalità (argentina), e Jonathan Burkardt, che in settimana ha assaporato il gusto del calcio italiano venendo a giocare in Champions League contro il Napoli. L'altro nome della Serie A è invece quello di Artem Dovbyk, ma la sensazione è che tra tutti Pellegrino, per costi e potenzialità, potrebbe essere un'occasione interessante sulla quale andare ad investire il prossimo gennaio.