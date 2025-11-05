Dal Brasile: su Giovane del Verona ci sono Milan, Napoli e Inter
Giovane Santana do Nascimento, meglio noto come Giovane, attaccante brasiliano del Verona, ha iniziato molto bene la stagione con la magia dell'Hellas, segnando anche un gol all'Inter. Il suo rendimento positivo ha attirato l'attenzione di alcuni club: come riporta UOL Esporte in Brasile, nelle scorse ore il suo agente Beppe Riso lo ha infatti informato dell'interesse di alcune società italiane, tra cui ci sono anche Milan, Napoli e Inter. La richiesta del Verona è di almeno 10 milioni di euro.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Napoli 22 punti
Inter 21
Milan 21
Roma 21
Bologna 18
Juventus 18
Como 17
Lazio 15
Udinese 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Sassuolo 13
Torino 13
Cagliari 9
Lecce 9
Parma 7
Pisa 6
Genoa 6
Hellas Verona 5
Fiorentina 4
