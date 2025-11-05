Dal Brasile: su Giovane del Verona ci sono Milan, Napoli e Inter

Giovane Santana do Nascimento, meglio noto come Giovane, attaccante brasiliano del Verona, ha iniziato molto bene la stagione con la magia dell'Hellas, segnando anche un gol all'Inter. Il suo rendimento positivo ha attirato l'attenzione di alcuni club: come riporta UOL Esporte in Brasile, nelle scorse ore il suo agente Beppe Riso lo ha infatti informato dell'interesse di alcune società italiane, tra cui ci sono anche Milan, Napoli e Inter. La richiesta del Verona è di almeno 10 milioni di euro.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 22 punti

Inter 21

Milan 21

Roma 21

Bologna 18

Juventus 18

Como 17

Lazio 15

Udinese 15

Cremonese 14

Atalanta 13

Sassuolo 13

Torino 13

Cagliari 9

Lecce 9

Parma 7

Pisa 6

Genoa 6

Hellas Verona 5

Fiorentina 4