Dal Brasile: su Giovane del Verona ci sono Milan, Napoli e Inter

Oggi alle 11:20
di Enrico Ferrazzi

Giovane Santana do Nascimento, meglio noto come Giovane, attaccante brasiliano del Verona, ha iniziato molto bene la stagione con la magia dell'Hellas, segnando anche un gol all'Inter. Il suo rendimento positivo ha attirato l'attenzione di alcuni club: come riporta UOL Esporte in Brasile, nelle scorse ore il suo agente Beppe Riso lo ha infatti informato dell'interesse di alcune società italiane, tra cui ci sono anche Milan, Napoli e Inter. La richiesta del Verona è di almeno 10 milioni di euro

