Milan, derby di mercato con l'Inter per il difensore dell'Udinese Solet

vedi letture

Non solo l'attacco. Il Milan sta pensando di rinforzarsi anche in difesa nel prossimo calciomercato invernale, e per farlo avrebbe messo gli occhi su un difensore della Serie A assistito da Gordon Stipic, procuratore con il quale il club rossonero ha rapporti perché rappresenta Alexis Saelemaekers, con il quale si sta trattando il rinnovo di contratto.

Il giocatore in questione è Oumar Solet, classe 2000 e colonna portante dell'Udinese di Runjaic. Sul difensore francese ci sarebbe però il forte interesse anche dell'Inter, e quindi chissà che non possa profilarsi un derby di mercato all'orizzonte, anche se eventuali assalti al friulano potrebbero essere fortemente condizionati dall'indagine che la Procura di Udine ha aperto nei confronti del ragazzo per delle presunte violenze sessuali.