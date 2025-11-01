Romano: "Al Milan piace Rayan del Vasco da Gama, ma ha costi sempre più proibitivi"
Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha svelato qualche retroscena relativo all'interesse del Milan per il giovane esterno destro del Vasco da Gama Rayan:
"Ragazzo di grande talento. A me risulta che il Milan l'abbia seguito più volte. È un ragazzo che al Milan certamente piace a livello di scouting, ma che ha dei costi sempre più proibitivi, andiamo oltre i 35, 40 milioni di euro, tra parte fissa, tasse e tutto il resto, e stanno arrivando diversi club inglesi che hanno cominciato a metterci gli occhi. Rayan piace al Milan, sì, andarlo a prendere oggi a livello di costi può essere più complicato. Vedremo a livello di strategia cosa farà il Milan, ma dall'Inghilterra ci stanno arrivando forte".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan