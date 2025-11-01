Romano: "Al Milan piace Rayan del Vasco da Gama, ma ha costi sempre più proibitivi"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha svelato qualche retroscena relativo all'interesse del Milan per il giovane esterno destro del Vasco da Gama Rayan:

"Ragazzo di grande talento. A me risulta che il Milan l'abbia seguito più volte. È un ragazzo che al Milan certamente piace a livello di scouting, ma che ha dei costi sempre più proibitivi, andiamo oltre i 35, 40 milioni di euro, tra parte fissa, tasse e tutto il resto, e stanno arrivando diversi club inglesi che hanno cominciato a metterci gli occhi. Rayan piace al Milan, sì, andarlo a prendere oggi a livello di costi può essere più complicato. Vedremo a livello di strategia cosa farà il Milan, ma dall'Inghilterra ci stanno arrivando forte".