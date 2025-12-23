Fullkrug domani a Milanello: ma prima di allenarsi serve il nulla osta del West Ham

Come anticipato questo pomeriggio da MilanNews.it, nella giornata di domani Niclas Fullkrug avrà il primo contatto con Milanello. Il centravanti tedesco classe 1993, dopo aver svolto le visite mediche a Milano nella giornata di oggi, domattina avrà la possibilità di visitare le strutture di quello che sarà il suo nuovo centro sportivo e avrà la possibilità di incontrare il tecnico Massimiliano Allegri, il suo staff e i nuovi compagni di squadra che saranno impegnati nell'ultimo allenamento prima del giorno di pausa natalizio.

L'ufficialità dell'acquisto, come è noto, potrà arrivare solamente il 2 gennaio, giorno in cui aprirà ufficialmente il calciomercato invernale: la sera stessa il Milan sarà impegnato a Cagliari e Fullkrug potrà essere convocato grazie alla deroga della Lega di Serie A. Nell'attesa che tutto sia reso ufficiale, il club rossonero aspetta il nulla osta del West Ham per far sì che nel mentre il centravanti possa allenarsi con la nuova squadra: questo, secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport 24, dovrebbe arrivare il 26 dicembre, dopo il giorno di sosta per festeggiare il Natale.