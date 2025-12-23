Bianchin: "A Belgrado, hanno paragonato Kostic a Vlahovic. L’idea è fargli giocare molti minuti con Milan Futuro"

vedi letture

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su Andrej Kostic: "Kostic può giocare da prima o seconda punta. Il fisico c’è, i centimetri sono 188 e la crescita è rapida. In estate è passato dal Buducnost al Partizan, dove l'hanno paragonato a Dusan Vlahovic, con cui condivide l’agente. In stagione, pur con pochi minuti a disposizione, è il secondo miglior marcatore della squadra e il 5 settembre ha segnato in Italia-Montenegro Under 21 giocata a La Spezia: è stato il gol del vantaggio, poi ribaltato da Lipani e Koleosho.

Il Milan sta prendendo Kostic con l’idea di fargli giocare molti minuti con Milan Futuro, la seconda squadra impegnata in Serie D. Naturalmente, starà a lui mettersi in mostra giornalmente per potersi poi guadagnare un po’ di spazio con la prima squadra, in questa o nella prossima stagione".

INVESTIMENTO PER IL FUTURO, MA NON SOLO

Nell'idea della dirigenza rossonera, già attiva specialmente per la prima squadra con l'acquisto in prestito di Niclas Füllkrug. il giovane Andrej Kostić dovrebbe sbarcare in Italia a gennaio. Un modo per accelerare l'adattamento al nostro Paese e al calcio italiano. Il giocatore, di belle speranze, ha già fatto vedere il proprio talento in Serbia: ben otto gol alla sua prima stagione da titolare, un dettaglio da non trascurare visto che parliamo di un ragazzo di 18 anni. In patria lo paragonano a Vlahovic, per la sua fisicità (quasi un metro e novanta) e il modo di giocare spalle alla porta, anche se Kostic a differenza di Dusan è destro naturale. Un attaccante quasi vecchio stampo, capace di lottare e difendere il pallone, ma anche discretamente abile con i piedi.