Il Milan segue il giovane Kader Meité del Rennes per l'attacco
Santiago Gimenez continua a non convincere, e la sua astinenza da gol che va avanti da 9 giornate (10 con quella di oggi perché sarà assente per infortunio), preoccupa e non poco il Milan, che si starebbe cominciando a muovere di conseguenza in vista di gennaio.
I nomi per andare a rinforzare e sistemare il reparto offensivo di Max Allegri sono sempre gli stessi, anche se nelle scorse ore ne sarebbe uscito fuori uno nuovo e di prospettiva. Scrive infatti questa mattina La Repubblica che in alternativa ad Artem Dovbyk il Milan starebbe seguendo il giovane Kader Meité del Rennes, franco-ivoriano classe 2007 nato e cresciuto calcisticamente nel club rossonero, con il quale ha fatto il suo esordio tra i professionisti l'anno scorso in un Rennes-Tolosa.
