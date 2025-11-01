Milan al lavoro per il rinnovo del 2007 Emanuele Sala

Il Milan è al lavoro per prolungare il contratto di Emanuele Sala, centrocampista classe 2007 che fa parte della rosa del Milan Futuro, ma in questa stagione è già stato convocato in due occasioni da Max Allegri in prima squadra (Fiorentina e Pisa). Presto diventeranno tre visto che il tecnico livornese ha aggregato tre giovani in vista della gara di domani sera contro la Roma, cioè Castiello, Sia e appunto Sala.

Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito: "In casa Milan si guarda al presente ma anche al futuro. Il club rossonero, nonostante il mercato chiuso in questi mesi, è al lavoro per blindare i propri talenti del futuro, e nelle scorse settimane hanno infatti prolungato il proprio contratto Ossola, Domnitei, Geroli, Anzelicchio e Plazzotta.Il prossimo potrebbe essere Emanuele Sala, centrocampista classe 2007 di ottima prospettiva che Allegri apprezza molto e che ha convocato già due volte in Serie A nelle sfide contro Fiorentina e Pisa.

Il club ha avviato le trattative per il rinnovo del centrocampista attualmente nella rosa del Milan Futuro, che è dunque pronto a prolungare il proprio contratto. Una vita in rossonero per il 17enne, di fatto nato e cresciuto nelle giovanili del Diavolo proprio insieme al fratello Alessandro, classe 2001 che è stato di proprietà del Milan fino al 2022. Ora, con ogni probabilità, la storia continuerà".

