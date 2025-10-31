Moretto: "Nelle ultime settimane l'idea rinnovo di Leao è riaffiorata nelle menti dei dirigenti del Milan"

Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sul futuro di Rafael Leao: "Già in estate c'è stato un approccio, una bozza di discorso legato ad un possibile prolungamento di contratto di Leao. Club arabi e Bayern Monaco lo hanno chiamato, hanno fatto delle valutazioni che non sono andate più in là. Poi Leao è rimasto al Milan, la società voleva che restasse, Allegri voleva che restasse al Milan e Leao era felice di restare al Milan. E nelle ultime settimane questa idea è tornata a riaffiorare nelle menti dei dirigenti rossoneri, di chi gestisce il mercato del Milan".

ATALANTA-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI

“È un momento - ha spiegato mister Massimiliano Allegri a Dazn - in cui abbiamo qualche infortunato, la squadra sta reagendo bene. Nel primo tempo siamo stati costretti a difenderci perché abbiamo sbagliato molto tecnicamente sulle palle in uscita. Avevamo la possibilità di giocare, non so se per la stanchezza o meno, ma anche per meriti dell’Atalanta sicuramente. Il secondo tempo è stato un bel secondo tempo dove abbiamo avuto occasioni per fare gol. Abbiamo fatto scelte sbagliate negli ultimi 20 metri dove dobbiamo assolutamente migliorare. Questa squadra deve essere più convinta di quella che fa. Nel primo tempo abbiamo preso un gol evitabile, eravamo schierati. I ragazzi devono essere contenti della prestazione fatta a Bergamo, allunghiamo la striscia positiva e ora domenica abbiamo una bella partita contro la Roma. Leao aveva un problema sull’anca, si è allenato… Poi a fine primo tempo non stava benissimo, ho preferito toglierlo comunque perché la squadra aveva bisogno di giocatori freschi. Rafa non riusciva a scattare, ho preferito toglierlo. Gimenez è una botta, Leao vediamo ma non dovrebbe essere niente di che. Con la Roma dovremmo avere anche Estupinan. Sono dieci giorni in cui dovremmo stringere un po’ i denti e poi dopo la sosta ripartiremo con tutti i giocatori. Nkunku ha giocato molto bene da prima punta. L’Atalanta è calata e noi abbiamo trovato delle geometrie… Loftus in quella posizione quando ti strappa… Ha fatto 20 minuti straordinari. In quei minuti però dovevi fare gol. C’è stata una situazione in cui Nkunku ha tagliato ma invece si doveva aprire e invece ha fatto un taglio al contrario. Poi il tiro di Fofana, il tiro di Saelemaekers ribattuto da Pavlovic… Abbiamo avuto situazioni favorevoli nel secondo tempo e abbiamo subito un tiro solo su una palla persa malamente in costruzione. Gimenez si è dato da fare, deve stare sereno e tranquillo perché i gol arriveranno. È un ragazzo che si da da fare, lavora molto per la squadra. Sono molto contento e lui deve lavorare serenamente”.