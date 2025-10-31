Ordine fa notare: "Le parole di Tare sembrano preludere al piano di ricorrere nuovamente al mercato di gennaio per potenziare la rosa"

vedi letture

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul calciomercato del Milan: "C’era un forte rischio che a Bergamo si rivelasse in tutta la sua dimensione l’emergenza diabolica vissuta dal Milan in queste settimane dopo la famigerata sosta per nazionali. Ha detto Tare: “Non potevamo prevedere che tornassero 6 infortunati!”. E invece sì, bisognava prevederlo perché in assenza delle coppe c’erano appunto le soste per le nazionali che sono diventate una trappola infernale per i club. E allora la rosa ridotta a sole 19 unità di calciatori di movimento sono un numero risicato per puntare alla Champions trascurando fin da ora sia la coppa Italia che la Supercoppa d’Italia. Sul punto vorrei aggiungere una nota: fino quando sono in tempo quelli del Milan che -a sentire le ripetute ricostruzioni dell’ad della Lega serie a Luigi De Siervo- hanno spinto per la trasferta in Australia, sarà meglio che ritirino la folle idea riposizionando la trasferta in Italia o comunque in una sede più comoda perché le eventuali conseguenze, cadute nel periodo svolta del torneo (a inizio febbraio), potrebbero rivelarsi disastrose per la classifica.

La dichiarazione di Tare a Bergamo sembra preludere al piano di ricorrere nuovamente al mercato di gennaio per potenziare la rosa. Se così fosse davvero, dovrebbero muoversi fin da ora perché avere i rinforzi subito a Milanello dai primi di gennaio sarebbe un contributo prezioso visto che neanche quest’anno ci sarà la solita sosta natalizia. .