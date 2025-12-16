Vocalelli: "Tare ha manifestato la stima della società per Maignan, spalancando un portone all’ipotesi di un rinnovo"

vedi letture

Alessandro Vocalelli, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Mike Maignan: "Gennaio è il mese del mercato. Tutti lì a chiedersi cosa si può fare, come si può rinforzare la squadra. Ma gennaio è anche il mese in cui i calciatori svincolati possono cominciare a guardarsi intorno, addirittura per stipulare accordi nel rispetto delle regole. E tra i tanti nomi di spicco - da Vlahovic a Pellegrini e Dybala per restare in Italia - c’è sicuramente quello di Maignan, su cui il Milan ha cominciato ad andare giustamente in pressing. Con Tare che - anche pubblicamente - ha manifestato la stima della società per il suo portiere e capitano, aprendo una porta, anzi spalancando un portone, all’ipotesi di un rinnovo. Con un ingaggio doppio rispetto a quello attuale, per evitare che a distanza di qualche anno si ripeta un caso Donnarumma".

LE ULTIME DA ANTONIO VITIELLO SU MAIGNAN

Il Milan sta lavorando pure al prolungamento di Mike Maignan e c’è uno spiraglio da parte del portiere. Una piccola apertura che sta consentendo a Tare e Allegri di provarci seriamente. Alla fine Mike è felice al Milan, l’ambiente lo adora e questo è un aspetto importante. C’è fiducia ma poi l’affare va chiuso, e fino a quel momento nessuno vuole sbilanciarsi sull’esito, giustamente.