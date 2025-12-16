Arrivata la firma! Spiraglio Maignan. Il Milan ha bloccato la punta. Ma ancora tanti errori contro

Parte oggi la spedizione del Milan in Arabia Saudita per disputare la Supercoppa italiana. Sull’aereo non ci saranno Matteo Gabbia, per fortuna nulla di grave, ma nemmeno Santiago Gimenez. Qui si apre un capitolo lunghissimo, perché il messicano è fuori da quasi 50 giorni e attorno al suo infortunio c’è sempre stato un alone di mistero. A cominciare dalle modalità del suo annuncio sui social, poi con mister Allegri che recentemente ha dichiarato che la caviglia era guarita, fino alla notizia trapelata ieri sul possibile intervento chirurgico. Santi ha ancora dolore e appena mette gli scarpini da calcio non riesce a correre con naturalezza, dunque potrebbe operarsi. Se dovesse scegliere questa strada, in accordo col club, i tempi di recupero si allungherebbero di molto.

Per questo, e per tanti altri motivi, l’acquisto di una punta è ancora più urgente di prima. Il direttore sportivo Igli Tare è in trattativa con Niclas Fullkrug, scelto perché verrebbe in prestito e dunque l’esborso economico sarebbe minimo. Ma anche per caratteristiche tecniche, in quanto sarebbe la punta d’area di rigore che manca al Diavolo. Il problema però, sono anche gli infortuni, considerando che l'anno scorso ha saltato 30 partite e spesso è fuori per acciacchi fisici. In un anno e mezzo al West Ham ha messo a segno 4 reti, l’ultima otto mesi fa. L’operazione sarebbe solo di sei mesi, fino al 30 giugno 2026.

Invece la buona notizia arriva da Alexis Saelemaekers. Il giocatore ha firmato la scorsa settimana, dopo aver trovato l’accordo definitivo sull’aumento dell’ingaggio. Un premio da parte del club verso un giocatore utilissimo alla causa. E anche ben voluto da tutti. Basti guardare i commenti sui social dei compagni e degli ex amici di squadra sotto all’annuncio del rinnovo fino al 2031.

Il Milan sta lavorando pure al prolungamento di Mike Maignan e c’è uno spiraglio da parte del portiere. Una piccola apertura che sta consentendo a Tare e Allegri di provarci seriamente. Alla fine Mike è felice al Milan, l’ambiente lo adora e questo è un aspetto importante. C’è fiducia ma poi l’affare va chiuso, e fino a quel momento nessuno vuole sbilanciarsi sull’esito, giustamente.

Concludiamo con l’ennesimo errore contro il Milan. I vertici AIA fanno notare che la rete del 3-1 di Pulisic andava convalidata. I rossoneri non solo subiscono torti arbitrali ogni partita, ma passano pure per quelli favoriti. E’ davvero un paradosso. Intanto un gol regolare è stato annullato, e sul 3-1 contro il Sassuolo la partita sarebbe stata totalmente diversa. Con questo non vogliamo assolutamente assolvere i rossoneri dagli errori contro le cosiddette “provinciali”. Non va per niente bene subire due reti a partita contro Pisa, Cremonese, Sassuolo, Parma o Torino. Ci sono ancora tante cose da rivedere. Ma gli strafalcioni arbitrali stanno cominciando ad essere tanti.