Maignan non rinnova? Il Milan guarda in Francia: due nomi nel mirino. L'Arsenal su Torriani

Il Milan spera ancora di convincere Mike Maignan a rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2026, ma più passano i giorni e più diminuiscono le chance di prolungamento del francese. La sua permanenza a Milanello resta la priorità, anche se in via Aldo Rossi stanno iniziando comunque a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparati in casa di addio a fine stagione. Le altenative a Maignan, come riporta gazzetta.it, portano anche in Francia, con il Milan che sta osservando con attenzione in particolare due profili, vale a dire quelli di Robin Risser del Lens e Berke Ozer del Lille. Per nessuno dei due c'è già una trattativa, ma l'interesse del Diavolo è reale.

PISTE FRANCESI - Rissier è un classe 2004 che è cresciuto nello Strasburgo e che sta facendo ottime cose con la maglia del Lens. Alto 191 cm, è un portiere con una struttura fisica importante che sa giocare bene anche con i piedi. Ozer, invece, è un giocatore classe 2000 turco che milita nel Lille (ex squadra di Maignan), dove è diventato famoso soprattutto come para rigori: in questa annata, ne ha già parati quattro tra campionato ed Europa Leaguue. Ozer è colui che ne ha neutralizzati tre contro la Roma ad inizio ottobre (prima del tiro di Soulé, ha cancellato due volte Dovbyk, tutti tentativi fatti ripetere dall’arbitro).

ARSENAL SU TORRIANI - La Rosea rivela poi anche l'interesse dell'Arsenal per Lorenzo Torriani, estremo difensore classe 2005 che sta giocando con il Milan Futuro. In estate, il giovane portiere si era messo in mostra in amichevole proprio contro i Gunners, parando anche tre rigori. Ad oggi, però, per il Milan quella inglese non è una minaccia concreta perchè la volontà in via Aldo Rossi è puntare su di lui e trovare il percorso migliore per la sua crescita. Torriani è destinato a restare in rossonero fino al termine della stagione, poi in estate si valuterà la soluzione migliore per un futuro insieme.

