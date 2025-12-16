Trevisani esalta Bartesaghi: "Sta giocando ad altissimo livello, bravo Allegri a dargli fiducia"

vedi letture

Riccardo Trevisani, durante l'ultima puntata di Pressing, ha parlato così di Davide Bartesaghi, autore di una doppietta contro il Sassuolo: "E' davvero bravo. E' partito dietro ad Estupinan nelle gerarchie. Dopo aver fatto male per mezz'ora contro la Roma è scattato qualcosa e ora sta giocando ad altissimo livello. Il gol li metto come ultima cosa, sono le prestazioni delle ultime partite che sono eccellenti. Allegri ha sicuramente dei meriti per avergli dato fiducia. Bartesaghi è uno che ci ritroveremo anche in nazionale".

Questo il tabellino di Milan-Sassuolo, match valido per la quindicesima giornata di Serie A.

MILAN-SASSUOLO 2-2

Marcatori: 13’ Kone, 34’ e 47’ Bartesaghi, 77’ Laurienté.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia (dal 60’ De Winter), Pavlović; Saelemaekers (dal 90’ Athekame), Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi (dal 90’ Estupinan); Nkunku, Pulisic (dal 73’ Ricci). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu; Jashari. All.: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muhamerović, Candé (dal 59’ Doig); Thorstvedt, Matić, Koné; Volpato (dal 86’ Cheddira), Pinamonti (dal 86’ Moro), Fadera (dal 59’ Lauriente). A disp.: Satalino, Zacchi; Coulibaly, Odenthal; Iannoni, Lipani, Vranckx, Pierini. All.: Longo (Grosso squalificato).

Arbitro: Crezzini di Siena.

Ammoniti: 23’ Fadera, 23’ Loftus-Cheek, 66’ Thorstvedt

Recupero: 3’ 1T, 6’ 2T.