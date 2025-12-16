Serie A, risultati e classifica dopo la 15^ giornata. Milan secondo

Serie A, risultati e classifica dopo la 15^ giornata. Milan secondoMilanNews.it
di Redazione MilanNews

Dopo il pareggio contro il Sassuolo a San Siro il Milan chiude la quindicesima giornata di Serie A al secondo posto. Questi i risultati e la classifica dopo l'ultimo turno di campionato

SERIE A, 15^ GIORNATA

VENERDÌ 12 DICEMBRE
Lecce-Pisa 1-0

SABATO 13 DICEMBRE
Torino-Cremonese 1-0
Parma-Lazio 0-1
Atalanta-Cagliari 2-1

DOMENICA 14 DICEMBRE
Milan-Sassuolo 2-2
Fiorentina-Verona 1-2
Udinese-Napoli 1-0
Genoa-Inter 1-2
Bologna-Juventus 0-1

LUNEDÌ 15 DICEMBRE
Roma-Como 1-0

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30
Juventus 26
Bologna 25
Como 24
Lazio 22
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 20
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 10
Fiorentina 6