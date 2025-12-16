Oggi è il compleanno del Milan che compie 126 anni: tanti auguri!
Il 16 dicembre è una data importante per tutti i rossoneri: il Milan compie gli anni. Nel lontano 1899 veniva fondato il club da Herbert Kilpin e altri soci presso l'Hotel du Nord e des Anglais al grido di: "Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari!". Oggi il Milan festeggia 126 anni di storia, di passione e di vittorie, l'ultima arrivata a gennaio 2025 quando il Diavolo ha trionfato in Supercoppa Italiana.
Il club rossonero ha vinto 50 titoli nella sua lunga storia: 19 Scudetti, 5 Coppe Italia, 8 Supercoppe Italiane, 7 Champions League, 5 Supercoppe Europee, 2 Coppe delle Coppe, 3 Coppe Intercontinentale e un Mondiale per Club.
Tanti auguri AC Milan!!!
