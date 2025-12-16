Da Riyad: Napoli-Milan è già sold-out. Meno vendite per Bologna-Inter

Secondo quanto raccolto da TMW, sono già esauriti i biglietti per la prima semifinale, che giovedì sera (20 ore italiane, 22 locali) vedrà sfidarsi il Napoli campione d’Italia e il Milan finalista della scorsa Coppa Italia e campione in carica della competizione. Meno numerose, invece, le vendite per Bologna-Inter, seconda semifinale in programma venerdì.