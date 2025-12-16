Anche Nico Paz in campo con la febbre, ma non è riuscito a fare come Pulisic
(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Sarebbe servita maggior qualità palla a terra contro una squadra fisica come la Roma. Resto comunque orgoglioso della squadra che ha giocato fino alla fine, ma complimenti a loto. Per me hanno un giocatore fortissimo che è Soulé, godiamocelo qui in Italia". Lo ha detto il tecnico del Como, Cesc Fabregas, a Sky Sport dopo la sconfitta per 1-0 contro la Roma. "Nico Paz? E' stato tre giorni con la febbre e lo abbiamo forzato nel farlo giocare, ma non avevamo tante soluzioni", ha aggiunto.
A chi gli chiede se si sarebbe aspettato che la Roma mettesse la palla fuori nell'azione che ha portato al gol di Wesley per il contrasto tra Rensch e Addai, ha risposto: "Si è infortunato su quella stessa giocata, il 99,9% dei calciatori non si sarebbe fermato". Infine sulla polemica con il Senegal per la chiamata di Diao: "Io sono un grande fan delle nazionali, ma io ho chiesto per favore di non portarlo perché è stato tanto tempo fuori ed è il club che paga lo stipendio, ma il Senegal mi ha detto che se non fosse partito non sarebbe andato al mondiale. E' stata una conversazione spiacevole". (ANSA).
