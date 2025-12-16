Calvarese sul 3-1 del Milan: "Tante volte ho sentito Rocchi dire 'Dobbiamo lottare contro gli atteggiamenti di enfasi su un fallo'. Allora non bisogna continuare a premiare chi lo fa"

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, si è così espresso a Radio Rossonera sul gol annullato al Milan contro il Sassuolo per la presunta spinta di Loftus-Cheek su Cande: “Il termine spinta secondo me non restituisce chiarezza quello che è accaduto. È vero che ci sono due mani, appoggiate, ma non spingono. Purtroppo la televisione, soprattutto con il var, restituisce una cam diversa da quello che è il campo. A mio giudizio si deve tenere come stella polare il campo. Il fatto che un giocatore appoggi due mani, senza spingere, non è un fallo. Soprattutto poi in un contesto come l’area di rigore in cui i difensori cercano di tenere il corpo a corpo e sentire l’avversario.

Quindi secondo me non è fallo, complice anche il fatto che quelle due braccia hanno una reazione spropositata, su questo mi soffermerei. Tante volte ho sentito Rocchi dire “dobbiamo lottare contro gli atteggiamenti di enfasi su un fallo”, allora non bisogna continuare a premiare che continua ad enfatizzare su un contatto. Siamo al limite, perché il var nelle situazioni alte e c’è da valutare anche l’intensità, e il var non ha il dinamometro della forza, è difficile intervenire. Sui contatti alti si fa fatica ad intervenire su una decisione del campo, deve esserci qualcosa di grande“.