Milan, verso la Supercoppa: aggregato al gruppo anche Maximilian Ibrahimovic

Alle 16 il volo con a bordo il Milan decollerà da Malpensa per raggiunge Riyad in vista della Supercoppa Italiana. Secondo quanto riferisce Sky, sull'aereo non ci saranno gli infortunati Matteo Gabbia e Santiago Gimenez, mentre saranno presenti sia Youssouf Fofana che Rafael Leao. Il centrocampista francese è pienamente recuperato, mentre il portoghese non è ancora al 100% e quindi sarà impossibile vederlo in campo dal primo minuto giovedì nella semifinale contro il Napoli. Al gruppo rossonero saranno aggregati alcuni giovani, tra cui anche Maximilian Ibrahimovic.

SUPERCOPPA ITALIANA: IL PROGRAMMA

Questo il programma della Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita:

SEMIFINALI

Napoli - Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane

Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane

FINALE

vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane

