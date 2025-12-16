Milan, verso la Supercoppa: aggregato al gruppo anche Maximilian Ibrahimovic
Alle 16 il volo con a bordo il Milan decollerà da Malpensa per raggiunge Riyad in vista della Supercoppa Italiana. Secondo quanto riferisce Sky, sull'aereo non ci saranno gli infortunati Matteo Gabbia e Santiago Gimenez, mentre saranno presenti sia Youssouf Fofana che Rafael Leao. Il centrocampista francese è pienamente recuperato, mentre il portoghese non è ancora al 100% e quindi sarà impossibile vederlo in campo dal primo minuto giovedì nella semifinale contro il Napoli. Al gruppo rossonero saranno aggregati alcuni giovani, tra cui anche Maximilian Ibrahimovic.
SUPERCOPPA ITALIANA: IL PROGRAMMA
Questo il programma della Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita:
SEMIFINALI
Napoli - Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane
Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane
FINALE
vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane
