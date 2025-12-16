VIDEO MN - L'arrivo del Milan a Malpensa prima della partenza per l'Arabia Saudita

VIDEO MN - L'arrivo del Milan a Malpensa prima della partenza per l'Arabia Saudita
Oggi alle 15:37News
di Enrico Ferrazzi
fonte dal nostro inviato, Antonello Gioia

Il Milan partirà alle 16 da Malpensa per raggiungere Riyad, capitale dell'Arabia Saudita dove i rossoneri si contenderanno la Supercoppa Italiana con Napoli, Bologna e Inter. Ecco il video dell'arrivo della formazione milanista all'aeroporto milanese:

Questa la lista dei giocatori che sono stati convocati per la Supercoppa Italiana: 

PORTIERI: Maignan, Terracciano, Pittarella.

DIFENSORI: Tomori, De Winter, Pavlovic, Odogu, Dutu, Vladimirov.

CENTROCAMPISTI: Saelemaekers, Athekame, Fofana, Loftus-Cheek, Ricci, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Estupinan, Sala.

ATTACCANTI: Leao, Pulisic, Nkunku, Ibrahimovic, Borsani. 
 