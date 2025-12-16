VIDEO MN - Milan, parte la missione Supercoppa: l'arrivo di Allegri a Malpensa
Il Milan partirà alle 16 da Malpensa per raggiungere Riyad, capitale dell'Arabia Saudita dove i rossoneri si contenderanno la Supercoppa Italiana con Napoli, Bologna e Inter. Ecco il video dell'arrivo sotto la pioggia di Massimiliano Allegri all'aeroporto milanese:
Questa la lista dei giocatori che sono stati convocati per la Supercoppa Italiana:
PORTIERI: Maignan, Terracciano, Pittarella.
DIFENSORI: Tomori, De Winter, Pavlovic, Odogu, Dutu, Vladimirov.
CENTROCAMPISTI: Saelemaekers, Athekame, Fofana, Loftus-Cheek, Ricci, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Estupinan, Sala.
ATTACCANTI: Leao, Pulisic, Nkunku, Ibrahimovic, Borsani.
Pubblicità
News
De Marco: "Pavlovic continua la sua corsa in modo lineare, Cheddira invece allarga la gamba per cercare il contatto"
Arrivata la firma! Spiraglio Maignan. Il Milan ha bloccato la punta. Ma ancora tanti errori controdi Antonio Vitiello
Le più lette
2 Arrivata la firma! Spiraglio Maignan. Il Milan ha bloccato la punta. Ma ancora tanti errori contro
3 Calabria: "Quando ho ricevuto l’ufficialità della partenza ho fatto il giro tra i campi di Milanello, ho pianto molto"
4 Capello e il gol annullato a Pulisic contro il Sassuolo: "Succede solo in Italia, con questi arbitri e Var che capiscono poco di calcio"
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
08/12 Conte batte Spalletti 2-1. Il Napoli torna in vetta la Juve sprofonda a -8. Nuova caduta della Roma
Primo Piano
Pietro MazzaraRosa corta: la tesi non regge più. Serve un mercato vero a gennaio. Maignan: c'è una deadline per il rinnovo
Andrea LongoniNiente scherzi. Gimenez non cancella l'emergenza. Mercato di fantasia. La carta Loftus-Cheek...
Perth, ci rivediamo un'altra volta: manca l'ufficialità. Ecco quando e dove si potrà giocare Milan-Como
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com