Verso Napoli-Milan: domani Maignan parlerà in conferenza stampa con Allegri

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:21News
di Enrico Ferrazzi

Questo il programma del Milan per la Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita:

Martedì 16 dicembre

Ore 16.00: partenza da Malpensa per Riad

Mercoledì 17 dicembre



ore 11.00: conferenza di Massimiliano Allegri e di Mike Maignan all’Al-Awwal Park Stadium

ore 17.00: allenamento di rifinitura presso il Princess Noura

Giovedì 18 dicembre

Ore 20.00: semifinale Napoli-Milan all’Al-Awwal Park Stadium