Verso Napoli-Milan: domani Maignan parlerà in conferenza stampa con Allegri
Questo il programma del Milan per la Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita:
Martedì 16 dicembre
Ore 16.00: partenza da Malpensa per Riad
Mercoledì 17 dicembre
ore 11.00: conferenza di Massimiliano Allegri e di Mike Maignan all’Al-Awwal Park Stadium
ore 17.00: allenamento di rifinitura presso il Princess Noura
Giovedì 18 dicembre
Ore 20.00: semifinale Napoli-Milan all’Al-Awwal Park Stadium
