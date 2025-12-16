OPEN VAR, Milan-Sassuolo: era regolare il gol di Pulisic, niente rigore di Pavlovic su Cheddira

Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B, ha commentato così a Open VAR su DAZN il rigore chiesto dal Sassuolo nel finale del match contro il Milan per un presunto fallo di Pavlovic su Cheddira: "E' stato bravo l'arbitro di campo a valutare l'episodio e poi sono stati bravi anche quelli in sala VAR a non richiamarlo. Dalle immagini si vede bene che Pavlovic continua la sua corsa in modo lineare, mentre il giocatore del Sassuolo non va a cercare di proteggere il pallone, ma allarga la gamba per andare al contatto con l'avversario. Decisione corretta quindi quella di non assegnare il rigore".

L'arbitro Crezzini ha invece sbagliato ad annullare il gol a Pulisic in quanto Loftus-Cheek non ha commesso nessun fallo sul giocatore del Sassuolo: "L'arbitro ha fischiato fallo. Loftus-Cheek appoggia la mani sulla schiena del giocatore del Sassuolo, però va valutata l'intensità. Il VAR non può intervenire. Ma per le linee che ci siamo dati quaest'anno questo non può essere considerato un fallo, quindi la rete doveva essere convalidata" la spiegazione di De Marco.

